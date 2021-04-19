MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi
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MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi

MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcıları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında hayata geçirilen ve başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu Finansal Destek...

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında hayata geçirilen ve başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu Finansal Destek ve Rehberlik Programı'nın faydalanıcıları belirlendi.

İşletmelerin yoğun bir ilgi gösterdiği programda kömür veya metal cevheri üreten Zonguldak'tan Mersin'e, Çanakkale'den Hakkari'ye kadar 26 farklı ilden 70 yer altı maden işletmesi bu destekten yararlanmaya hak kazandı. Pandemi döneminde artan bir öneme sahip olan iş sağlığı ve güvenliği alanında verilecek bu destek hem finansal destek modelini hem de kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlayacak rehberlik desteğini içerek şekilde tasarlandı.

Programın toplam bütçesi 7.6 milyon avro

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sürekli değişen çalışma ortamının her daim yeni risklere açık hale getirdiği bu sektörümüze 24 ay boyunca saha ziyaretleri ile verilecek rehberlik desteği kapsamında iş yerlerinin risk değerlendirmesi, acil durum planları, yer altı maden ocağının 3 boyutlu modellenmesi, havalandırma planlarının yazılım üzerinden modellenmesi, iş kazası ve ramak kala olaylara dair raporlama ve kök neden analizi prosedürlerinin geliştirilmesi gibi teknik çalışmalar için bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca bu destek, 10 bin çalışanın sağlık taramalarının yapılmasını ve tiyatro yolu ile eğitimini de kapsıyor. Toplam bütçesi 7.6 milyon avro olan bu program kapsamında sağlanacak finansal destekler ise yer altı maden işletmelerinin bu dönemde görevlendirecekleri İSG profesyoneli ücretlerini, tahlisiye eğitim bedellerini ve KOBİ'lere özgü İSG Yönetim Sistemi Standardı'nın 15 iş yerine entegrasyon masraflarını karşılıyor. Faydalanıcıların belirlenmesi ile saha faaliyetleri ivme kazanacak bu programla tüm tarafların çabası ve işbirliği ile yer altı maden işletmelerinde insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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