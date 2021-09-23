MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de 1955 yılında girdiği belediye bandosunda 10 yılı aşkın görev yapan Mişel Ovadya (83) çocukları ve torunlarıyla kente geldi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de 1955 yılında girdiği belediye bandosunda 10 yılı aşkın görev yapan Mişel Ovadya (83) çocukları ve torunlarıyla kente geldi. Edirne Belediyesi'ni ziyareti sırasında bando ekibi tarafından karşılanan Ovadya, şeflik yaparak eski günlerini andı.

Mişel Ovadya, 1950 yılında kurulan Edirne Belediye Bandosu'na 17 yaşındayken trompet sanatçısı olarak girdi. 10 yıla aşkın görev yapan Ovadya 'trompeti büyülü çalan sanatçı olarak' anıldı. Şu an İstanbul'un Adalar ilçesinde yaşayan Ovadya, çocukları ve torunlarıyla Edirne'ye geldi. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daveti üzerine de belediyeye giden Ovadya, büyük bir sürpriz yaşadı. Edirne Belediye Bandosu, Ovadya'yı belediye binasının önünde karşıladı. Ziyaret sonrası bando kıyafetleri giyen Ovadya, bir süre şeflik yaptı, özlediği şarkı ve marşları çaldırdı.

'BELEDİYEDE AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK'

Ovadya'nın Edirne kökenli ve Yahudi toplumundan bir hemşehrisi olduğunu belirten Recep Gürkan "Yıllar sonra kadim dostumuz Mişel Ovadya'yı belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Onun sıcacık kalbi, samimi sohbeti bizi derinden etkiledi. Mişel Ovadya iyi ki geldi. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI

MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Mustafa Şentop Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Şevval Şahin
Spor Marcao Mesut Özil Lionel Messi Ali Palabıyık Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MİŞEL, 17 YAŞINDA 'TROMPET' ÇALDIĞI BANDOYA 66 YIL SONRA ŞEFLİK YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:35:13. #1.11#