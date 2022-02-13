Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar

Konya'nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde misafirliğe giden vatandaşın apartmanın önüne park ettiği kamyonetinin aküsü çalındı.

Olay, dün akşam Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAK 681 plakalı kamyonetiyle yakınlarına misafirliğe giden sürücü, misafirlik dönüşü bindiği kamyonetini çalıştıramadı. Aracını kontrol ettiğinde aküsünün çalındığını anlayan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, aküyü çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar

Misafirliğe gittiği kamyonetinin aküsünü çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis, Konya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title