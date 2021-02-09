Misafirliğe gittiği evde iki kişinin silahlı saldrısına uğradı
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Misafirliğe gittiği evde iki kişinin silahlı saldrısına uğradı

09.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:28
Misafirliğe gittiği evde iki kişinin silahlı saldrısına uğradı

İZMİR'in Buca ilçesinde akrabalarına misafirliğe giden Ferhat K.(35) iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İZMİR'in Buca ilçesinde akrabalarına misafirliğe giden Ferhat K.(35)  iki kişinin  silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden vurulan Ferhat K. hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, iki şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında  Göksu Mahallesi 690/8 sokakta bulunan binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe giden Ferhat K., akrabalarına ait apartmanın  3'üncü katında kaldığı sırada, M.B ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi 3'üncü kata çıktı. Kapıyı çalan şüpheliler, Ferhat K.'nın kapıyı açmasıyla birlikte ateş etti. Göğsünden vurulan Ferhat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.B. ve yanında bulunan kimliği öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan 2'nci kattaki Ferhat K.'nın yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ferhat K.'yı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ferhat K.'nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ferhat K.'nın yakınlarının ifadesine başvurdu. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

 


Misafirliğe gittiği evde iki kişinin silahlı saldrısına uğradı
Misafirliğe gittiği evde iki kişinin silahlı saldrısına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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