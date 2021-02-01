Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından vuruldu
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Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından vuruldu

01.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:09
Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından vuruldu

ANTALYA'da Ahmet A., misafirliğe gittiği arkadaşının evinde otururken, daha önceden kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Gökhan K.'nın (35) silahlı saldırısına uğradı.

ANTALYA'da Ahmet A., misafirliğe gittiği arkadaşının evinde otururken, daha önceden kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Gökhan K.'nın (35) silahlı saldırısına uğradı. Zemin kattaki evin penceresinden iki kez ateş açan Gökhan K. olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan  Ahmet A. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 239 Sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Ahmet A., Yıldız Mahallesinde oturan Aziz A.'ya misafirliğe gitti. Burada arkadaşlarıyla sohbet eden Ahmet A., iddiaya göre 1 senedir kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Gökhan K. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Gökhan K., Ahmet A.'nın misafirlikte olduğu eve geldi. Zemin kattaki evin camını zorla açan Gökhan K., yanında getirdiği silahla 2 el ateş ederek Ahmet A.'yı sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından hafif yaralanan Ahmet A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, Ahmet A.'yı vurduktan sonra kaçan Gökhan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından vuruldu
Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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