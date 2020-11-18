Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:01
Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin, bariyere ve trafik levhasına çarpıp, takla atması sonucu, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin, bariyere ve trafik levhasına çarpıp, takla atması sonucu, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu- İnebolu yolu Toprakköprü mevkisinde meydana geldi. Devrakani ilçesinden kent merkezine misafirliğe giden ailenin içerinde bulunduğu Ahmet Sever yönetimindeki 37 DR 476 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ve trafik levhasına çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sever olay yerinde hayatını kaybederken, beraberindeki Ercan Sever (45) ve Kezban Sever yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Kezban Sever'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen aile üyelerini jandarma ekipleri teskin etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

AVCILAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
AVCILAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı
Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı
TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS TAKLA ATTI: 2 AĞIR YARALI
TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS TAKLA ATTI: 2 AĞIR YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Teoman Alişan Şafak Sezer Aydemir Akbaş
Spor Ozan Kabak Mert Günok Deniz Türüç Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Milli Kasım Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:05:57. #1.14#
title