Misafirliğe geldiği köyde 2 deprem yaşadı
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Misafirliğe geldiği köyde 2 deprem yaşadı

Mersin'den Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki akrabalarını ziyarete gelen Şengül Levent, kentte dün akşam ve bu sabah gerçekleşen depremleri yaşadı.

15.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:56

Mersin'den Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki akrabalarını ziyarete gelen Şengül Levent, kentte dün akşam ve bu sabah gerçekleşen depremleri yaşadı.

Mersin'den Bingöl'e misafirliğe gelen Levent, Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4 üzerinde gerçekleşen 90 artçı deprem ve saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Art arda meydana gelen depremlerin şokunu yaşayan Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabalarını ziyaret etmek için Mersin'den geldiğini, dünkü depremde dışarıda olduğunu söyledi.

Çok korktuğunu belirten Levent, "Mersin'den çok kalabalık olarak geldik. Herkes Erzincan'a gitti. Ben köyde kaldım. Ben buradayken depremler oldu. Misafirliğe geldik, depreme yakalandık." diye konuştu.

Öte yandan köyde oturan Zeynep Kulu'ya ait ev, dünkü depremde oluşan çatlakların ardından bugün meydana gelen ikinci sarsıntıda tamamen çöktü. Kulu, "Dünkü depremde benim evimde çatlaklar oluşmuştu. Çatlakların arası 2 metreydi. Bugünkü depremde hepsi çöktü. Sanki evimin altından fay hattı geçiyor." diye konuştu.

Köyde, Mehmetçiklerin desteğiyle vatandaşlar için çadır kurulumu devam ediyor. Türk Kızılay tarafından vatandaşlara sıcak yemek dağıtılıyor.

Çadır kurmayı bilmediği için AFAD tarafından verilen çadırın başında çaresizce bekleyen Garip Şanlı'nın imdadına da Mehmetçik yetişti. Askerler, kurdukları çadırı Şanlı'ya teslim etti.

Misafirliğe geldiği köyde 2 deprem yaşadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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