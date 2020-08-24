"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar" sergisi devam ediyor
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"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar" sergisi devam ediyor

Türkiye'de bir müze çatısı altında ilk kez buluşturan "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar" sergisi devam ediyor. Sergi sürecini sanatçı ve zanaatkârlar gözünden yansıtan videolar ise müzenin web sitesinde yayına girdi.

24.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:12

İstanbul Modern'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkârlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu. Zanaat ustalarıyla çalışmalar yapan sanatçıların yapıtları 18 Ekim 2020'ye kadar İstanbul Modern'de görülebilir.

SANATÇI VE ZANAATKÂRLAR SÜRECİ ANLATIYOR

Sergi müzede devam ederken, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında sanatçıların İstanbul'daki araştırma ve üretim süreçlerinin kayıt altına alındığı videolar da müzenin web sitesinde yayınlanmaya başladı. Proje sürecinin önemini yansıtan belgeleme çalışmaları farklı zanaat tekniklerini gösterirken sanatçılarla zanaatkârların işbirliğine odaklanıyor.

İstanbul'daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar" sergisi İstanbul'un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşünmeye davet ediyor. İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul'da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi.

BAKÜ'DEN LONDRA'YA, MEKSİKE'DAN KOPENHAG'A

İstanbul Modern'in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin küratörlüğünü üstlendiği sergide yapıtları yer alan sanatçılar, kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanıyor ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürütüyor.

Uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar; Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin) olarak sıralanıyor. Süreçte ve sergide projenin bir parçası olarak sanatçılara metal ustası Artin Aharon, metal sıvama ustası Lokman Çilingir, döşeme ustası Abdullah Doğan, heykeltıraş Betina Hobeş, ebru ustası Nesime Kantar, yorgancı Abdullah Karahan, nakışçı Özgü Karcı, yazma ustası Veliye Martı, halı üreticisi Erhan Ör, metal dövü ustası Zeki Topbaş ve marangoz Gökmen Uzun eşlik etti.

"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar", geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul'daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu'ndan ödünç alınan, İstanbul'un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor.

Kaynak: Bültenler

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