Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Misafirimiz Öğretmenimiz" projesi devam ediyor.



Proje kapsamında Midyat ve Nusaybin'de bağlı bazı köylerde görev yapan öğretmenler şehir merkezinde misafir edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Öğretmenevinde kahvaltıda bir araya geldiği öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.



Öğretmenler, kahvaltının ardından Mardin'de tarihi ve turistik yerleri gezdi.