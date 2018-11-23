Misafirhanede 2 İş Arkadaşını Öldürüp Kaçan Garson Aranıyor (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sivas'ta dün gece Karayolları misafirhanesinin yemekhane bölümünde tartıştığı iş arkadaşları Özel Kızak ve Mustafa Tutuş'u pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen garson A.K.'nin, kent sınırına yakın bölge Kurt Deresi Parkı civarında olduğu belirlendi. Şüphelinin polise teslim olmamak için direnmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli A.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.