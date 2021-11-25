Misafir yeni bölüm ne zaman? Misafir bugün var mı? Misafir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Misafir, bu akşam 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Misafir dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Misafir yeni bölüm ne zaman? Misafir bölüm bugün mü? Misafir yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

MİSAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Diziseverlerin merakla beklediği Misafir, bu akşam saat 20:00'de 3.bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

MİSAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder. Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet