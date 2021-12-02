Misafir yeni bölüm ne zaman? Misafir 4. bölüm bugün var mı? Misafir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MİSAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece'nin annesi Nazan, Erdem'in evine bir yıldırım gibi düşer. Gece, annesine karşı duyduğu öfkeyi dizginleyip Güneş kimliğini koruyabilecek midir? Gece'nin ortaya çıkmasından korktuğu gerçekleri Erdem ve Giray'ın bulması ise an meselesidir. Üstelik Nazan kendisiyle birlikte peşinden büyük bir tehlike de getirmişken…

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?

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