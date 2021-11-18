Misafir yeni bölüm ne zaman? Misafir 2. bölüm bugün var mı? Misafir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MİSAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder. Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?

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