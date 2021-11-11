Misafir yeni bölüm ne zaman? Misafir 1. bölüm bugün var mı? Misafir 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Misafir bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Misafir dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Misafir yeni bölüm ne zaman, Misafir bölüm bugün mü, Misafir yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

"Misafir" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan, dizinin başrollerinden Hazal Kaya rolüyle alakalı: "Gece; benim pek çok sebepten bağ kurmakta zorlandığım bir karakter oldu ama onu keşfetmeye çalışma süreci de çok zevkliydi benim için." dedi. Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy: "İzleyicileri sıcak, hayatın içinden, gerçek duyguların işlendiği, acısıyla tatlısıyla bütün ailelerin seveceği bir hikaye bekliyor." dedi.

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