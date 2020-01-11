Misafir ördekleri vatandaşlar besliyor
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Misafir ördekleri vatandaşlar besliyor

Kış şartlarının yaşamı olumsuz etkilediği Bayburt'ta, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini vatandaşlar besliyor.

11.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:33
Misafir ördekleri vatandaşlar besliyor

Kış şartlarının yaşamı olumsuz etkilediği 'ta, Çoruh Nehri'ni mesken tutan yaban ördeklerini vatandaşlar besliyor.


Kaleardı Mahallesi'nde Çoruh Nehri üzerinde konaklayan yüzlerce yaban ördeği, kar ve buzlar altında olan bölgede vatandaşların duyarlı davranışlarıyla yiyecek sıkıntısı çekmiyor. Her yıl kışın gelmesiyle birlikte Çoruh Nehri'ne yönelen ve son yıllarda yoğunluklarını artıran yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.


Günün her saatinde ellerinde bayat ekmeklerle Kaleardı Köprüsü'ne gelen vatandaşlar yaban ördeklerini besliyor.


Vatandaşlar, kendi bıraktıkları yiyeceklerin yetersiz olabileceği kaygısıyla Bayburt genelinde herkesi bu duruma duyarlı olmaya çağırıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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