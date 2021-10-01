Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı - Haberler
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Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı Samsun'da bir kişi misafir olduğu evin aracını çalıp kaçarken polis tarafından yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi misafir olduğu evin aracını çalıp kaçarken polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. adlı şahıs, il dışından gelerek yanında misafir olan M.C.'nin evden anahtarı alıp otomobilini ve evde bulunan cep telefonunu çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis M.C.'yi çalıntı araçla birlikte Kavak ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.C. "hırsızlık" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.C. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı

Samsun'da pes dedirten hırsızlık...Misafir olduğu ev sahibinin otomobilini çaldı
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