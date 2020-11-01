Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

01.11.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:54
Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da misafir olduğu evde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen 30 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'da misafir olduğu evde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen 30 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nde ikamet eden ve bir tekstil ürünleri satış yerinde çalışan Samet Burtaçoğlu (30), eşini ve çocuklarını alarak Akgöl Mahalles'indeki kayınpederinin evine misafirliğe gitti. Gece aniden rahatsızlanan Samet Burtaçoğlu, eşi tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. 112'ye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenilen adam yolda hayatını kaybetti. Samet Burtaçoğlu'nun ölümü şüpheli bulunarak, soruşturma başlatıldı. Burtaçoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da genç kadın evde yaşanan patlamada hayatını kaybetti
İstanbul'da genç kadın evde yaşanan patlamada hayatını kaybetti
Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
Pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Şevket Çoruh Türkan Şoray
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Sergen Yalçın
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:56:29. #1.15#
title