Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı (2)

17.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:34

BEBEĞE BAKMAK İSTEMİYORMUŞ

Denizli'de, 3 aylık kız bebeğini misafir olarak kaldığı evde bırakıp, kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suna B.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Suna B.'nin, Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde, bebeğinin kalbinin delik olduğunu, babasının kendisi ve bebek ile ilgilenmediğini, bebeğe bakmak istemediğini söylediği belirtildi. İfadesi alındıktan sonra Suna B., serbest bırakıldı. Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Kaynak: DHA