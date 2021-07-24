Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü
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Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de misafir olarak kaldığı arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken sıkışan kişi, hayatını kaybetti.

Kayseri'de misafir olarak kaldığı arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken sıkışan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki arkadaşı M.M'nin evinde misafir olarak kalan M.D. (26) dışarıda kalınca çatıdaki havalandırma boşluğundan eve giremeye çalıştı.

Ev sahibi M.M, bir süre sonra arkadaşı M.D'nin havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü
Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü
Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü
Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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