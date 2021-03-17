Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu

17.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:01
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu

Gaziantep'te yaşayan genç, misafir geldiği Şanlıurfa'da otomobilini soydular.

Gaziantep'te yaşayan genç, misafir geldiği Şanlıurfa'da otomobilini soydular. Mahalleli, son üç yılda hırsızların bölgeyi mesken tutuğunu belirterek önlemlerin artırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Yakup B. (30) dün akşam saatlerinde yakınlarının evine, 63 AAD 981 plakalı otomobili ile misafirliğe geldi. Sabah saatlerinde otomobilinin camlarını kırık ve elektronik malzemelerin çalındığını fark eden araç sahibi genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı hırsızlık büro ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin lira zarara uğradığını belirten araç sahibi, hırsızın yakalanmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Kaya, hırsızlığın mahallede sürekli olduğunu belirterek, "Evlerimize, araçlarımıza sürekli hırsılar dadanıyor. Bugün de bir vatandaşın otomobilinin camlarını kırıp, içerisinde müzik setini ve çeşitli elektronik malzeme çalmışlar. Mahallemizde önlemlerin artırılmasını istiyoruz" dedi.

"Arabamızı evin içine mi koyalım"

Otomobilinin 2 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirten bir başka mahalle sakini Hüseyin İpkin, "Bizim mahallede son üç yıldır sürekli hırsızlık olayları oluyor. Hatta benim aracım bile 2 kez soyuldu. Bugünde bir başka araç soyulmuş. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani arabamızı evimizin içine mi koyalım. Bizim tek isteğimiz güvenlik önlemlerinin artırılmasıdır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu
Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misafir geldiği Şanlıurfa'da soyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:02:58. #1.15#
title