Misafir fragman gelir mi, yeni bölüm gelecek mi, bitiyor mu? Misafir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, çıkacak mı? Misafir tamamen bitiyor mu?
Fox TV'nin yeni dizisi Misafir bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Misafir dizisinin 5. bölümünü izleyen seyirciler gelecek bölüm fragmanı için, Misafir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Misafir fragman gelir mi, yeni bölüm gelecek mi, bitiyor mu? Misafir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, çıkacak mı? Son bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Peki, Misafir 6. bölüm fragmanı çıktı mı, çıkacak mı? Misafir 5. bölüm final mi olacak? İşte bilgiler...
Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Dizi bugün 5. bölümü ile final yapacak. Haliyle dizinin 6. bölüm fragmanı olmayacaktır.
MİSAFİR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.
Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?
Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir?
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)
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