Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi bugün 5. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etti. Peki, Misafir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Misafir fragman gelir mi, yeni bölüm gelecek mi, bitiyor mu? Misafir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, çıkacak mı? Misafir tamamen bitiyor mu? Detaylar sizlerle...

MİSAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MİSAFİR 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizi bugün 5. bölümü ile final yapacak. Haliyle dizinin 6. bölüm fragmanı olmayacaktır.

MİSAFİR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MİSAFİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MİSAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş hayatında ilk kez kendini Erdem'in yanında güvende ve sevilmiş hissetmiştir. Fakat mutluluğu ve huzuru uzun sürmez. Güneş her şeyi hatırladığını itiraf etse de gerçeklerin tamamını Erdem'le paylaşmaya hazır mıdır? Erdem ise Gece hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde Güneş'i korumayı seçecek midir?

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir?

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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