Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak...

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

Ayakkabıyı çalarak gittiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı. Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağında çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı. Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı.

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı

Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri
Gariban görüp karnını doyurdukları adam, cemaatin ayakkabısını böyle çaldı

Gariban görüp karnını doyurdukları adam, cemaatin ayakkabısını böyle çaldı

 Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Bensu Soral Deniz Akkaya Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Arda Turan Okan Buruk Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Misafir ettikleri adam camideki ayakkabıyı böyle çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:48:31. #1.17#