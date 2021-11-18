Misafir dizisi konusu ne? Misafir oyuncuları kimler? Misafir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, başrolleri kim, isimleri neler?
Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Misafir konusu ne, oyuncuları kimler merak edildi. Misafir dizisi izleyicileri dizideki oyuncuların isimlerini araştırıyor. Peki, Misafir dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Misafir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, başrolleri kim, isimleri neler? Misafir dizisi hangi diziden uyarlamadır? Misafir yabancı versiyonu nedir? İşte tüm bilgiler...
Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi 11 Kasım Perşembe FOX'ta başlıyor. Dizi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Misafir konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizi hakkında bilgiler...
Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Misafir, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Mahinur Ergun'ün kaleme aldığı, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı, dram ve aile türündeki Türk televizyon dizisi.
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)
Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder. Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?
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