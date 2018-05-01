Davetli Damadı Kalbinden Vurdu, Düğün Kamerası Her Şeyi Saniye Saniye Kaydetti
Hintli damat, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken olay düğün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi. Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.
POLİS CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın "kaza" ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
YORUMLAR (7)
-
Şükür komşu ülke değiliz bunlarlaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Farklı tabiki bizim ülkemiz gibi ülke mi varCevap Yaz Yayından Kaldır
-
HİNDİSTANIN BİR YERİNDE KADININ KOCASI ÖLDÜĞÜNDE KADIN KOCASININ ERKEK KARDEŞLERİNİN HİMAYESİ ALTINA GİRİYOR AYNI EVDE YAŞIYOR HAFTANIN YEDİ GÜNÜ SIRAYLA ONLARA KADINLIK EDİYOR İĞRENÇ BİR TOPLUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hintlilerde her turlu pislik var. bir kez gitmek yetti. bu kadar aşağılık bir yerde olmak insana zarar.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Bu Hindistan nasıl bir ülke ya her türlü pislik varCevap Yaz 10 Yayından Kaldır