Misafir ağırlama nisan ayında yüzde 65 oranında azaldı
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Misafir ağırlama nisan ayında yüzde 65 oranında azaldı

Site yöneticisinin dijital asistanı Apsiyon, 'Koronavirüs dönemi toplu yaşam alanlarındaki davranış değişimleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Misafir ağırlama nisan ayında yüzde 65 oranında azaldı
22.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:57

Site yöneticisinin dijital asistanı Apsiyon, 'Koronavirüs dönemi toplu yaşam alanlarındaki davranış değişimleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 760 binden fazla konutun 1 Ocak 2020 -30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki verilere göre; konut sakinlerinin misafir ağırlama oranları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 azalırken, taşınma oranları da yine aynı döneme göre yüzde 16,2 azaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte insanların davranışlarında da değişimler gözleniyor. Toplu yaşam alanlarına; yönetim, finans ve dijital güvenlik sistemleri gibi birçok kritik iş sürecinde tam entegre bir teknoloji platformu sunan Apsiyon, 760 binden fazla konutun 2020 yılının ilk 4 ayına ait verileri analiz ederek 'Koronovirüs döneminde toplu yaşam alanlarındaki davranış değişimleri araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; misafir ağırlama oranlarında bir önceki yılın aynı periyoduna bakıldığında yüzde 36,9 oranında düşüş gerçekleşti.

MİSAFİR AĞIRLAMA ORANLARI AZALDI

Ocak ayından bu yana Türkiye'de misafir ağırlama oranlarının koronavirüs tedbirleri ve izolasyon süreci dolayısıyla düşüş gösterdiğini belirten Apsiyon CEO'su Kudret Türk, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslama yaptığımızda ocak ayından bu yana azalan bir hareket söz konusu. Koronavirüs sürecine bağlı olan düşüş trendi ocak ayında yüzde 21,2, şubat ayında yüzde 10,3 ve mart ayında yüzde 41,2 iken, bu oran nisan ayında yüzde 64,9'u buluyor." dedi.

EN YÜKSEK AİDAT ORTALAMASI İSTANBUL, EN DÜŞÜK İSE OSMANİYE

Aidat ortalamaları il bazında değerlendirildiğinde en yüksek aidat ortalamasının 660 lira 70 kuruş ile İstanbul olduğunu söyleyen Kudret Türk, "İstanbul'u sırasıyla 582 lira 10 kuruş ile Ankara, 454 lira 10 kuruş ile İzmir, 445 lira 40 kuruş ile Konya ve 417 lira 80 kuruş ile Bursa takip ediyor. Aidat ortalamasının en düşük olduğu il ise 65 lira 20 kuruş ile Osmaniye." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde aidat ödeme oranlarında da azalma olduğunu dile getiren Türk; "Ocak ayında yüzde 86,4'lerde olan bu oran nisan ayında yüzde 66,8'lere kadar geriliyor. Son iki ayda yaklaşık yüzde 12,3 azalan oranların 4 aylık periyodunu incelediğimizde ise yaklaşık yüzde 22,7'lik bir düşüş gözlemliyoruz." dedi.

TAŞINMA ORANLARI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 16.2 AZALDI

2020 yılının ilk ayında yüzde 26,8 artış gösteren taşınma oranlarının şubat, mart ve nisan aylarında azaldığını aktaran Türk; "Taşınma oranları mart ayında yüzde 21 azalırken düşüş trendinin zirve yaptığı nisan ayında bu oran yüzde 57,9. Verileri önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirdiğimizde ise yüzde 16,2 oranında bir azalış olduğunu söylemek mümkün." dedi.

DOĞALGAZ VE SU FATURALARINDAKİ ORTALAMA ARTIŞ NİSAN AYINDA AZALIYOR

Daire başı doğalgaz ve su fatura ortalamalarının da 4 aylık periyotta artış gösterdiğini söyleyen Türk; "Geçtiğimiz yıl ocak ayında 318 lira 60 kuruş olan doğalgaz fatura ortalaması bu yıl yüzde 14,5 oranında artış göstererek 364 lira 70 kuruşa kadar çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artış göstererek mart ayında pik noktasına ulaşan doğalgaz fatura ortalaması, nisan ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı. Daire başına su faturası ortalamalarında ise bir önceki yılın 4 aylık periyodu ile kıyaslandığında ortalama yüzde 27,7 oranında bir artış söz konusu." dedi.

KOMŞULAR BİRBİRLERİNDEN EN ÇOK EKMEK, MASKE VE İNTERNET ERİŞİMİ TALEP ETTİ

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan komşuların birbirleriyle yardımlaşabileceği 'Komşum Var' özelliğini nisan ayının ilk haftası hayata geçirdiklerini aktaran Türk sözlerine şu şekilde devam etti; "Komşuların market, eczane, günlük alışveriş gibi ihtiyaçlarında birbirlerine yardımcı olmaları için Komşum Var özelliğimizi 3 Nisan tarihinde hayata geçirdik. 11-12 Nisan tarihinde ilan edilen ani sokağa çıkma yasağında Komşum Var'a gelen talep sayısı 10 kat arttı. 12 Nisan'dan bu yana ise gelen taleplerde yüzde 100'ün üzerinde artış söz konusu. Bu süreçte komşular birbirlerinden en çok ekmek, kırmızı mercimek, çay, kahve gibi gıda ürünleri konusunda yardım isterken, gıda dışında ise maske, internet paylaşımı, kedi/köpek maması, şarj aleti taleplerinde bulundular."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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