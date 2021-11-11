Misafir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Fox TV'nin yeni dizisi Misafir bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Misafir dizisinin 1. bölümünü izleyen seyirciler gelecek bölüm fragmanı için, Misafir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Peki, Misafir 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Misafir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bilgiler...
Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaşacağı Misafir Dizisi bugün 1. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etti. Peki, Misafir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Detaylar sizlerle...
Misafir dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MİSAFİR 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.
Misafir ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)