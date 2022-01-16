MİSAD Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet Çayan getirildi

ŞANLIURFA (AA) - Memleketçi Sanayici İş adamları Derneği (MİSİAD) Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Mahir Çayan getirildi.

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel ve bölge başkanlarının katılımıyla kentteki bir otelde istişare toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Öncel, derneğin kuruluş misyonu kapsamında faaliyet yürüten iş adamlarına destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eski İl Başkanı Ömer Ağ ise genel başkan yardımcılığına atanması dolayısıyla görevi avukat Mahir Çayan'a devrettiğini söyledi.

Mahir Çayan ise kendisine bu görevin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.