Mişa Sidi Sarfati eski eşi Beyhan Diyar'a 'fazla tazminat' davası açtı

Açılan davaya göre, boşanma davasının görüldüğü mahkemede yapılan yargılama sonucunda Sarfati'nin 500 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Açılan davaya göre, boşanma davasının görüldüğü mahkemede yapılan yargılama sonucunda Sarfati'nin 500 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. İddiaya göre Beyhan Diyar, karar kesinleşmeden Sarfati aleyhine ihtiyati haciz kararı aldırdı. Dilekçede, "Mişa Sidi Sarfati, zorla icra tehdidi altında verdiği taahhüt gereği Beyhan Diyar'a 450 bin lira ödemiştir. Bu sırada yargıtay, 500 bin liralık tazminatı 300 bin liraya düşürmüştür. Bu nedenle ödediğimiz 150 bin liranın geri iadesini istiyoruz" denildi.

Kaynak: Hürriyet