'Mişa', 'Maşa' ve 'Korkusuz'dan oluşan ayı ailesi, Ovakorusu'nda yaşayacak

KARACABEY, BURSA (DHA) - İSTANBUL'da hayvanat bahçesindeki 3 bireylik ayı ailesi, doğal ortamda büyümesi için Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderildi. Merkezdeki ayılardan ayrı yerde özel bakıma alınan ayılar, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla diğerlerinin yanına salınacak.

İstanbul'daki hayvanat bahçesinde bulunan ve doğal ortamına yakın yerde büyümesi amaçlanan 3 bireylik ayı ailesi, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Ayı ailesi, merkezdeki diğer ayılardan ayrı yerde özel bakıma alındı. Yaşının 14 olduğu tahmin edilen erkek ayıya 'Mişa', 8 yaşında olduğu düşünülen dişi ayıya 'Maşa', 1 yaşındaki yavruya da 'Korkusuz' isimleri verildi. Ayı ailesi, 3- 6 aylık adaptasyon sürecinin tamamlandıktan sonra merkezdeki diğer ayıların yanına salınıp, burada yaşayacak.