Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...
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Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ortak basın toplantısı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından...

19.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:11
Mirziyoyev:

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Ortak basın toplantısı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'n açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mirziyoyev: "Ticari, ekonomik ve yatırım alanındaki işbirliğimize ivme kazandırmak öncelikli...
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