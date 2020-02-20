Mirziyoyev: "(Millet Kütüphanesi)Tüm Türkiye halkına hayırlı uğurlu olsun"
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.
20.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:07
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da katıldı.
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Kaynak: AA