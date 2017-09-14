Miryokefalon Zaferi Konya'da Kutlanacak

Miryokefalon Zaferi'nin 841. yıl dönümü, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı'nın (KOTEV) düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle zafer kutlanacak.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Miryokefalon Zaferi'nin 841. yıl dönümü etkinliklerinin Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek sempozyum ile başlayacağı bildirildi.



Etkinlikler, tarihi Kızılören Hanı'nda yapılacak açılış programı ile başlayıp, zafer yürüyüşü ve Bal Kalesi önünde düzenlenecek programla sona ereceği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Sultan Kılıçarslan'ın Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'yu kalıcı olarak vatan yapmaya vesile olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl ki törenlerde Şehir Meydanı'nın ismini Sultan Kılıçarslan Şehir Meydanı olarak düzenledik. Selçuklu tarihini bilmek, Selçuklu sultanlarını hayırla yad etmek, onların hatıralarını yaşatmak, onların mirasçısı olduğumuz duygusuna sahip olmak hepimizin vefa borcu. Miryokefalon Zaferi'nin yeniden anılması, gün yüzüne çıkarılması, gündeme getirilmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum."