Miroslav Cerar: "Türkiye bölgede çok önemli bir ülke olmaya devam ediyor"
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Miroslav Cerar: "Türkiye bölgede çok önemli bir ülke olmaya devam ediyor"

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

10.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:04
Miroslav Cerar:

ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı , Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Miroslav Cerar: "Türkiye bölgede çok önemli bir ülke olmaya devam ediyor"
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