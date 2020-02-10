Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir"
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Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir"

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

10.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:35
Miroslav Cerar:

ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın konuşması

- Dışişleri Bakanı , Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Miroslav Cerar: "Slovenya, Türkiye'nin AB üyeliğini başından beri desteklemektedir"
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