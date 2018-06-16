Miroğlu: "Yeni Bir Süreç Başlayacaksa, Bu PKK'nın Türkiye'yi Terk Etmesine Yönelik Olmalı"

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eğer yeni bir çözüm süreci başlayacaksa, bunun demokratik tercihleri baskı altında tutan ve bloke eden terör örgütünün Türkiye'yi terk etmesine yönelik olması gerektiğini belirterek, bunun için bütün çabaların meşru olduğunu vurguladı.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya gelerek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin son yıllarda bölgeye pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Miroğlu, bölgenin sosyal belediyecilik anlayışı ile tanışığını ifade etti. Bunun vatandaşa anlatılmasının daha güçlü bir Türkiye ve 24 Haziran seçimleri için çok önemli olduğunu kaydeden Miroğlu, her yanı ateşle çevrilmiş stratejik konumu nedeniyle hedef haline gelmiş Türkiye'yi korumak için bu seçimde verilecek oyların çok değerli olduğunu dile getirdi.

"Halkın beklentilerine hendeklerle cevap verildi"

Çözüm sürecinin, Kandil'in tavrı yüzünden kesildiğine dikkat çeken Miroğlu, "HDP'nin, PKK'nın silahlı mücadelesini sona erdirmesi için bir misyonu ve görevi olduğunu hatırlatabiliriz. Nitekim zaman zaman Selahattin Demirtaş ve başkaları bu misyonu oynamak istemişlerdir. Ama Kandil'den gelen sert açıklamalarla süreç birden bire kesilmiştir. 8 Haziran'da HDP'nin 81 milletvekili çıkarması AK partili olmama rağmen beni de heyecanlandırmıştı. Çünkü Türkiye'de terörün ve şiddetin sona ereceğini düşünüyorduk. Herkes gibi bu iyi bir şeydi AK Parti ve HDP siyasi alanda mücadeleye devam edecekti. Bu misyonu oynamaları yönünde hiçbir engel yoktu ama yapmadılar. Kandil ile bağlarını koparamadılar. Kürt halkının beklentilerine hendekler ile cevap verildi" dedi.

"Eş başkanlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyor"

Seçim sürecinde eş başkanların çıktıkları televizyonlarda geçmişte hiçbir şey olmamış gibi davrandığını anlatan Miroğlu, "Halen hendek politikasının devletin uyguladığı politikalardan kaynaklandığını, bunun aslında bir PKK stratejisinin olmadığını, 3-5 gencin bir araya gelmesiyle oluştuğunu falan söyleyebiliyorlar. Bunu savunamayız. Ama Selahattin Demirtaş çok doğru bir şey söyledi. Mesela savunmasını yaparken dedi ki, 'İster silahlı, ister silahsız hiç bir Kürt örgütünün Türkiye'ye karşı savaşmaması lazım.' Biz de bunu söylüyoruz yıllardır. Ama uygulamadılar" diye konuştu.

"Yeni bir çözüm süresi söz konusu değil"

Gazetecilerin yeni bir çözüm sürecinin başlayabilip, başlayamayacağına ilişkin sorularını yanıtlayan Miroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bir süreç başlayacaksa, bu bütün söylediğimiz demokratik tercihleri baskı altında tutan ve bloke eden bu örgütün Türkiye'yi terk etmesine yönelik olmalı. Bunun için bütün çabalar bana göre meşrudur, gereklidir. Yani sivil toplum örgütleri de bu konuda çaba gösterseler desteklemek lazım. Bu örgütün Türkiye'ye karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi sona erdirmesi, militanlarını alıp gitmesi, mümkünse burada silah bırakması gerekmekte. Akil insanlar bunun çalışmasını yapmalıdırlar." - MARDİN