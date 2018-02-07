Miroğlu'nun Oğlu Vefat Etti

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zerdeşt Miroğlu, Ankara Liv Hospital Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, sosyal medya hesabından 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Zerdeşt Miroğlu, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.