Miroğlu'ndan Sahte Hesap Tepkisi

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, adına sosyal medyada sahte hesap açılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu yaptığı yazılı açıklamada "Soyismimdeki 'L' harfini büyük 'I' harfi olarak kullanıp veya değiştirip, adıma açılan bir fake hesaptan iki tweet atıldı. ve hesap bu tweetler atıldıktan sonra kapatıldı. Bir haber sitesi bu tweetleri anında habere dönüştürdü. Kaynağını sormadan, soruşturmadan ve sorgulamadan. Bu hesap söz konusu tweetler atıldıktan sonra kapatılmasaydı, yani hesap online kalsaydı, bu şerefsizliği kimin yaptığını bulmak kolay olacaktı. Ama bu düzenbazlar hesabı tweetleri attıktan sonra hemen kapatmışlar. Dolayısıyla yasal olarak bir girişimde bulunmak maalesef mümkün değil" dedi.

"Gençlerin olması gereken yer dağ, değil okuldur"

Mardin'de partisinin seçimleri kazanması için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Miroğlu, "Yıllardır, hiç bir siyasi gerekçenin Kürt gençlerinin dağa çıkmasını meşru kılmadığını savunuyorum. Bu düşüncelerimin bedelini de en ağır biçimlerde ödemiş bir kişiyim. Yani HDP barajı aşar veya aşmaz, Kürt gençlerinin olması gereken yer okuldur, üniversitedir, fabrikadır, ama asla dağ değildir" diye konuştu.

"Demirtaş tartışmasının tarafı olmayacağım"

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılanmasına ilişkin tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Miroğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetçiler, siyasi tavır ve eylemleri itibariyle kamu vicdanına ve ülkede geçerli yasalara karşı sorumludurlar. Herhangi bir biçimde bu konuda bir ihlalde bulunmuş, kamuoyu vicdanını yaralamış ve kanunları ihlal etmişlerse, demokratik rejimlerde hesap vermeleri ve adil bir biçimde yargılanmaları kaçınılmazdır. Bu bakımdan kendi adıma sorunu sadece Sayın Demirtaş'ı kapsayacak bir tutuksuz yargılanma sorununa indirgenmesi meselesi olarak görmüyorum ve böyle bir tartışmanın da tarafı olmayacağımı ifade etmek istiyorum." - MARDİN