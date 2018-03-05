Miroğlu'ndan Afrin Operasyonu Değerlendirmesi

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Afrin operasyonunun sadece sınırları korumak için yapılmadığını belirterek, küresel güçlere karşı 2023'e kadar etki edecek bir operasyon olduğunu ifade etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, partisinin İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada gençlere hitaben konuşan Miroğlu, "Bir halk gerçeğimiz var. Bu halkımız unutulduğunu ve ihmal edildiğini düşünüyor. Kısmen haklı ama bir terör belası ile Türkiye yıllardır mücadele ediyor. AK Parti bu terörle mücadelenin hem kahramanı hem mağduru olan bir partidir. Yeni nesil zor bir yüzyıl içinde doğdu. Siz gençlerin mücadelesini geleceğe taşımanıza bu toplumu ve devleti yeniden tasarlayıp inşa edeceğiniz büyük imkanlarınız var. Benim kuşağımın böyle imkanları yoktu. Ne sağlam fikirlerimiz vardı ne de ölümüne arkasında durabileceğimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerimiz vardı. Ufku vicdanı başka mazlumların, ülkelerin halklarına da uzanan bir lidere sahibiz. Küresel bir lidere sahibiz. Küresel liderliğin çöktüğü bir çağda küresel bir lidere sahip olmak Allah'ın bir lütfu olarak görülmelidir. Bunu lütuf olarak görenlerden biriyim" dedi.

Afrin operasyonuna değinen Miroğlu, "Afrin Türkiye Cumhuriyeti ve halkının bekası ile ilgili bir meseledir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Halkla aramızdaki terör duvarı yıkıldı.' Bu operasyon bariyer ve duvarların sınır ötesinde de yılmasıdır. Afrin operasyonu 2023, 2053 ve 2073'ü etkileyecek bir olaydır" diye konuştu. - MARDİN