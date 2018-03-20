Miroğlu'ndan Afrin Açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yedi düvele karşı 100 yıl önce bu ülkenin verdiği mücadele aslında bugün yeniden verildiğini söyleyen Miroğlu, Türkiye'nin Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ettiğini söyledi. Afrin şehitlerini de hürmetle andığını söyleyen Miroğlu, "Her yıl 18 Mart'ta Mardin'de olsun, Türkiye'nin her yerinde olsun gerçekleştirdiğimiz bu konuşmalar aslında bize bir hafızaya işaret ediyor, bir hafızamız var Çanakkale'de Sakarya'da, Anafartalar'da bu ülkenin bağımsızlığı yolunda kaybettiğimiz şehitlerimiz var ve o Şehitlerin aslında bizler bu salonda bir bakıma torunları durumundayız. Çanakkale'ye gittiğimiz zaman o muazzam şehitlikle Urfalı, Antepli, Maraşlı, Yozgatlı, Konyalı, İzmirli, Bursalı Türkiye'nin bütün şehirlerinden gelip bağımsızlık mücadelesine katılmış insanların anıt mezarlığını görürsünüz. 18 Mart bu yıl bilhassa ordumuzun Suriye de gerçekleştirdiği operasyonlar düşünüldüğünde çok daha anlamlı bir güne işaret ediyor. Yedi düvele karşı 100 yıl önce bu ülkenin verdiği mücadele aslında bugün belki yeniden, belki farklı koşullarda ama yeniden kendisini tekrarlıyor. Cumhurbaşkanımız burada ve Diyarbakır'da İl Kongrelerimize katıldı ve bu kongrelerde son derece önemli mesajlar verdi bu mesajlardan biri şuydu aslında tabi Türkiye, Suriye'de sadece bir terör örgütüne karşı mücadele eden bir Ülke konumunda değil. Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü savaş aslında evet yüzyıl önce başlamış bir savaşın sürekliliği ve devamı gibidir. Yani bugünde Türkiye aslında Afrin'de yedi düvele karşı mücadele ediyor, bu vesileyle Afrin şehitlerimizi de hürmetle anıyorum. Afrin'e giden sürece baktığımız zaman elbette ki 15 Temmuz'u hatırlamamak olmaz, 15 Temmuz Şehitlerimizi de hürmetle anıyorum. 251 Şehit verdik 15 Temmuz gecesi bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne karşı girişilmiş alçakça bir ihaneti Şehitlerimizin kanı, canı pahasına ödeyebildik. Dolayısıyla arkadaşlar biz zor bir ülkeyiz, zor bir coğrafyadayız, zor bir medeniyetin, zor bir uygarlığın mirasçılarıyız ve Dünya'da koşullar çok değişiyor, yüzyıldan yüzyıla bambaşka siyasi konjonktürler gelişiyor ama Türkiye'ye karşı kuşatma anlayışı emperyalistler, yeni emperyalistler ne dersek diyelim bitmiyor ve devam ediyor. Bugün önemli bir haber vardı, buna da çok sevindik dün Cumhurbaşkanımız ipuçlarını verdi zaten 'Size çok kısa bir sürede Afrin ile ilgili müjdeli bir haber vereceğiz' dedi. Bugün böyle bir haber medyada yer aldı ilk özel harekat birliklerimiz Afrin'in merkezine girdiler, Allah onlara güç ve kuvvet versin, Rabbim onları korusun ve Rabbim onları Afrin'de muvaffak etsin" dedi. - MARDİN