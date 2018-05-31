Miroğlu'na Coşkulu Karşılama

MARDİN (İHA) – AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu aday listelerinin açıklanmasının ardından seçim çalışmaları için geldiği kentte coşku ile karşılandı.

AK Parti aday listelerinin açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla kente gelen Orhan Miroğlu, havaalanında coşku ile karşılandı. Eşi Canan Miroğlu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Miroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanı Nihat Eri'yi ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurumsal kimliği ile birlikte bir Türkiye Partisi olduğunu ifade eden Miroğlu, "Tabii ki zor dönemlerde geçirdik seçimleri. Geriye dönüp baktığımızda 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza oy vermeye davet ederken bütün arkadaşlarımızın geçmişte yaşanılanları seçmenimize hatırlatmasında fayda var. Haziran seçimlerinde ikiye bölünmüş bazı ilçelerine giremediğimiz bir Mardin tablosu vardı. Zor bir seçimdi. Bu seçimin bir demokrasi arayışı, temel hak ve özgürlüklerin mücadelesi olduğunun farkındayız. Bu Haziran seçimleri hepimizin hafızasında yaşamaya devam edecek. Asıl partimizin Mardin'in başarısını referandumla taçlandırdık diye düşünüyorum. Yüzde 18 oydan referandumda yüzde 41 oy ile başarı sağladık. Bu reformların önümüzdeki 10 yıllarını şekillendirecek anlayışı kapsayacağını söyleye biliriz. Yeni bir sistemi halkımıza doğru anlatmamız ve geleceğimizi doğru şekillendirmemiz gerek. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum" dedi. - MARDİN