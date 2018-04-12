Miroğlu, Mardinli Okurlarıyla Buluşacak

AK Parti Mardin Milletvekili ve Yazar Orhan Miroğlu, Mardin'de "Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık" adlı kitabının imza gününde okurlarıyla buluşacak.

AK Parti Mardin Milletvekili ve Yazar Orhan Miroğlu, yeni kitabı "Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık" için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında imza günü düzenleyecek. Miroğlu, 14 Nisan'da düzenlenecek programda kitaplarını okuyucuları için imzalayacak. - MARDİN