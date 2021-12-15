Mirkelam, İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahneye çıkacak - Haberler
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Mirkelam, İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahneye çıkacak

Mirkelam, İş Sanat'ın
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

İş Sanat "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisi kapsamında Mirkelam, 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

İş Sanat "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisi kapsamında Mirkelam, 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

DJ Herman's performansıyla 18.30'da başlayacak ücretsiz etkinlik, 19.00'da Mirkelam konseriyle devam edecek.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan konserler, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde gerçekleştiriliyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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