Mirkelam, İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahneye çıkacak
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat
İş Sanat "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisi kapsamında Mirkelam, 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.
İş Sanat "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisi kapsamında Mirkelam, 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.
DJ Herman's performansıyla 18.30'da başlayacak ücretsiz etkinlik, 19.00'da Mirkelam konseriyle devam edecek.
Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan konserler, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde gerçekleştiriliyor.
AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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