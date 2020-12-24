Mirco Antenucci'nin Burnley'e Attığı Gol
24.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:16
Ağustos 2015'de oynana maçta Leeds United forması giyen Mirco Antenucci Burnley ağlarına müthiş bir gol atıyor. Leeds United'ın 2-1 galip geldiği maçta Mirco Antenucci'nin golü galibiyete önemli katkıda bulundu.
Ağustos 2015'de oynana maçta Leeds United forması giyen Mirco Antenucci Burnley ağlarına müthiş bir gol atıyor. Leeds United'ın 2-1 galip geldiği maçta Mirco Antenucci'nin golü galibiyete önemli katkıda bulundu.
Kaynak: Dugout