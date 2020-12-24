Mirco Antenucci'nin Burnley'e Attığı Gol
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Mirco Antenucci'nin Burnley'e Attığı Gol

24.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:16

Ağustos 2015'de oynana maçta Leeds United forması giyen Mirco Antenucci Burnley ağlarına müthiş bir gol atıyor. Leeds United'ın 2-1 galip geldiği maçta Mirco Antenucci'nin golü galibiyete önemli katkıda bulundu.

Ağustos 2015'de oynana maçta Leeds United forması giyen Mirco Antenucci Burnley ağlarına müthiş bir gol atıyor. Leeds United'ın 2-1 galip geldiği maçta Mirco Antenucci'nin golü galibiyete önemli katkıda bulundu.

Mirco Antenucci'nin Burnley'e Attığı Gol

Kaynak: Dugout

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