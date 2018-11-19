Ayrılık İddiaları Hakkında Konuşan Lucescu: Bu İş Benim İçin Gurur Meselesi
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Geleceğime ben karar veririm. Bu iş benim için artık gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim." dedi.
A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.
"GELECEĞİME BEN KARAR VERİRİM"
Lucescu, ayrılık iddiaları hakkında, "Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmesem, inanmasam devam etmezdim. Bu bir gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum." dedi.
"ULUSLAR LİGİNDE ZOR GRUPTAYDIK"
Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, "Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Liginde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik." diye konuştu.
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Rahat birakin Luceyi.Onumuzdeki yuzyilin A Takimini hazirliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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inan ben milli maçı artık izlemiyorum bu ruhsuz futbolcular bunları seçenler kızıyorum. amatörleri sahaya çıkarsan bunlardan iyi oynarlar. bu futbolcuların hepsi torpiliveya birilerine komisyon veriyorlarki mili takıma seçiliyorlar.zaten fedarasyon beli yani para için ölüyorlar. unutmasınlar bunun öbür dünyasıda var. FEDERASYAN yöneticleri bakalım para sizi kurtarırmıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geleceğinmi var ulan senin yaşı 73 olmuş, , , yazıklar olsun TFF size kim varsa alayınızın mahvettiniz futboluCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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milli takımı biraz zor tanır.Gurur meselesiymiş takımın ruhsuzluğunu da anlatsın biraz.Adamlar geriye düştüklerinde hiç bir reaksiyon gösterebiliyor mu onu bir açıkla önce...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu gençleri bir yere getireceğim demişsin bana sorarsan anca elin takımı koyar sende alır gelir türkiye ye geri getirirsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır