Mircea Lucescu, Gol Kralını Değil 35'lik Umut Bulut'u Kadroya Aldı
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Fransa'da gol kralı olan 21 yaşındaki Umut Bozok yerine Umut Bulut'u kadroya alınca tepki topladı.
Ay-yıldızlı ekibimizin İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ligue 2'nin gol kralı Umut Bozok'un kadroya davet edilmemesi ise şaşkınlığa neden oldu.
Lucescu, 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya almaması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.
TAKIMINI 1. LİGE TAŞIDI
Nimes Olympique forması giyen Umut Bozok bu sezon 24 kez fileleri havalandırarak Ligue 2'de gol kralı oldu. Genç oyuncu, attığı gollerle takımının 25 yıl sonra Ligue 1'e yükselmesinde büyük rol oynadı.
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