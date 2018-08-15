Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi İzlemek Yerine Oğlunun Maçına Gitti
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe - Benfica maçı yerine oğlunun takımı PAOK'un Spartak Moskova mücadelesini takip etti.
A Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 7 Eylül'de Rusya, 10 Eylül'de ise İsveç'le karşı karşıya gelecek.
Maçlara 3 hafta gibi kısa bir süre kala Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe-Benfica maçını değil de oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdğı PAOK'un Spartak Moskova karşılaşmasını izlemeye gitmesi eleştiri konusu oldu.
A Milli Takımımızın son dönemlerde yaşadığı başarısızlıklar, Lucescu'nun takımı gençleştirip yeni bir oluşum içine girmek için yola çıktığını ifade ettiği bu dönemde Fenerbahçe'nin kritik Şampiyonlar Ligi maçına gitmemesi tepki topladı.
YEDEK KULÜBESİNDE SOHBET ETTİLER
Yeni transfer Barış Alıcı'nın yanı sıra milli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Topal gibi oyuncuların son durumlarını görmek için tribündeki yerini almayan Lucescu'nun bu davranışı sosyal medyada da konuşuldu.
Öte yandan Lucescu ile Razvan Lucescu, PAOK'un Spartak Moskova'yı elediği maçın ardından yedek kulübesinde bir süre sohbet etti.
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gs li olarak aykut hoca varken bu adamı alana şaşırıyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu adama para veren federasyonda akıl var mı acaba ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yahudi adam trk mili takimi çaliştiriyorrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yerli futbolcumu oynurkı izlesin başaksehir bile 8 yabancı ile oynadı geriye 3 yerlı kaldı. bizim yerliler yıldızları parlayınca bı yerlerı tavan yapıyor sonrada balon gıbı iniyorlar yazık ronaldo tam aksine üstününe ne koyabılıyorsa denıyor şimdi kalmiş yerlın izlemedi dıyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OĞLUNA NASİHATTA BULUNUYOR OĞLUM AKILLI OL BENDEN SONRA TÜRK MİLLİ TAKIMININ VEYA GALATASARAYIN BAŞINA SEN GEÇ KİMSE NİYE KAYBETTİN KAÇ PARA ALDIN KİMLERİ SEÇTİN DİYE SORMUYOR. ÇİFTLİK GİBİ MEMLEKET DİYORDURCevap Yaz 3 Yayından Kaldır