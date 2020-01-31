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Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Bunu tartışmak istemiyorum

Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ın, Mircea Lucescu'yu da sportif direktör yapacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Lucescu, konuyu tartışmak istemediğini söyleyerek kaçamak yanıt verdi.

31.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:36
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Bunu tartışmak istemiyorum

'ın 'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından sportif direktörlük için ismi geçen , ülkesinin basınına önemli açıklamalar yaptı.

'Beşiktaş'ta görev alacağınız iddia ediliyor? Ne söylersiniz?' sorusuna yanıt veren Lucescu, "Şu an bunu konuşmak istemiyorum" dedi.

"BUNU TARTIŞMAK İSTEMİYORUM"

Mircea Lucescu sözlerini, "Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz. Bunu tartışmak istemiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Rumen teknik adam son olarak "Kulübede olmayı özledim. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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: Mircea Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Bunu tartışmak istemiyorum
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HABER YORUMLARI (3)

  • GKN:
    bu yönetim de vizyonsuzluğun zirvesinde. ne lucescu su arkadaş. dönüp dolaşıp aynı adamlar. 5-10M yuro da buna verelim. fare kadar aklı yok bunların. vizyonsuz beyinsiz yöneticiler
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