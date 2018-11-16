Mircea Lucescu, Burak Yılmaz'ın Neden Milli Takıma Çağrılmadığını Açıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında yarın Konya'da İsveç'i konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak mücadele saat 20: 00'de başlayacak. Yarın oynanacak mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve oyunculardan Cenk Tosun basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları her maçın çok önemli olduğuna dikkat çeken Mircea Lucescu, "Yeni bir ekip yarattığımız doğru. Oyuncularımızın tecrübelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Zannediyorum Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Bu geleceğin, bu ekibe ait olduğunu gösterir. Tabii sonuç almamız lazım. Sonuçlar performansınızı yukarıya çeker. Yarınki maçın öneminin bilincindeyiz. Bazı oyuncularımız müsait değildi. Elimizdeki kadro işin öneminin farkında" diye konuştu.

"BURAK'I ALMAK İSTEDİM ANCAK SON OLAYLARDAN DOLAYI MÜMKÜN OLMADI"

Enes Ünal'ın yerine Burak Yılmaz'ı kadroya dahil edeceğini ancak son olaylardan sonra mümkün olmadığını belirten Lucescu, "Stockholm'deki gibi seyirci desteği bekliyoruz. Bu genç ekibin seyircinin itmesine ihtiyacı var. 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi üst seviyelere geldi. Cengiz gibi, Okay gibi isimler yukarı çıktı. Bundan önceki Milli takımı bir yerlere getirdi. Şimdi gençlerle daha ileriye getirmek istiyoruz. Emre Akbaba bizim için önemli bir oyuncuydu. Burada olmaması üzücü, oyunumuz içinde önemli bir yeri var. Mehmet Topal ameliyat olduğu için maça hazır değil. Enes'in bir sağlık sıkıntısı var. Burak'ı almak istedim ancak son olaylardan dolayı mümkün olmadı. Umut'u almak istedim o da 34 yaşında. Ama çok iyi bir ekibim var. Tecrübe lazım. Genç bir ekibim var ama memnunum. Oynadığımız bütün maçlarda oyunun hakimi bizdik. Bireysel hatalardan goller yiyoruz. Sonuca ihtiyacımız var. Sonuç aldığımız zaman bu ekip çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.

"MERT GÜNOK'A KAPILARIMIZI KAPATMADIK"

Mert Günok'un performansının böyle devam etmesi halinde milli takıma davet edileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Mert'i ilk başta almak istedim. Lakin 28-29 yaşında Milli takım kariyerine başladı. Doğal olarak birkaç hata yaptığı için tercih etmedik. Sinan Bolat Belçika'nın en iyi kalecilerinden birisi. Serkan Kırıntılı takımının banko oynayan kalecisi. 3'üncü kalecimiz ise Bursaspor'un kalesini koruyor. Mert'e kapılarımızı kapatmadık. Mert böyle devam ederse onu da milli takıma alacağız tabii ki" şeklinde konuştu.

"SONUÇLARDAN ÇOK YENİ BİR EKİP YARATMA DÜŞÜNCEMİZ VARDI"

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası elemelerinde farklı bir takımla oynadıklarını vurgulayan Lucescu, "Oynadığımız 3 maç; Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna maçlarına bakarsanız onları farklı ekiplerle oynadık. Daha tecrübeli oyuncular. O maçlardan sonra yeni bir ekip denemesine girdik. Bu ekibi kurmaya ilkbahardan itibaren başladık. Sonuçlardan çok yeni bir ekip yaratma düşüncemiz vardı. Bundan sonra genç bir ekiple devam edeceğiz. Asıl hedefimiz bu. Bu grupla bir yerlere gitmek. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası elemelerinde iyi bir sonuç elde etmek" ifadelerini kullandı.