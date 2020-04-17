Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı Daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu.

Daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu. Mircea Lucescu "Beşiktaş'ın futbol direktörlüğü teklifini reddettim." diyerek, siyah-beyazlı yönetime kararının olumsuz olduğunu bildirdiğini açıkladı. "NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ" 74 yaşındaki Rumen teknik adam ayrıca "Futboldan biraz uzak durmak zorunda kaldım. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Şimdi evimdeyim." dedi.(Sporx) Kaynak: Hürriyet