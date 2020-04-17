Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddettiğini açıkladı
Daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu.
17.04.2020 02:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 02:13
Daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu.
Mircea Lucescu "Beşiktaş'ın futbol direktörlüğü teklifini reddettim." diyerek, siyah-beyazlı yönetime kararının olumsuz olduğunu bildirdiğini açıkladı.
"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
74 yaşındaki Rumen teknik adam ayrıca "Futboldan biraz uzak durmak zorunda kaldım. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Şimdi evimdeyim." dedi.(Sporx)
Kaynak: Hürriyet