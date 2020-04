Miray International şirketinden Pire Limanı'nda karantinaya alınan gemiyle ilgili açıklama Miray International şirketi, Pire Limanı'nda karantinaya alınan gemiyle ilgili açıklama yaparak, "Konuyu gece gündüz yakından takip ediyor olup en makul ve yakın zamanda tüm personelimizin ülkelerine dönmeleri için gereken yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Miray International Şirketi Yunan bandıralı Eleftherios Venizelos adlı gemiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Sevgili arkadaşlar ve değerli aileleri, içinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın üzerine kabus gibi çöken Covid-19 maalesef herkes gibi bizleri de olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Son birkaç gündür internet üzerinden yapılan gayri ciddi ve aslı olmayan yorumlar, gemide çalışan personelimizi ve ailelerini üzmekten ileri gitmemektedir. Bu sebep ile tekrar yinelemek isteriz ki; 9 Mart tarihinde Çeşme Limanı'ndan gerekli yiyecek ve içecek ikmali yapan gemimiz daha sonra 160 kişisi Türk ve geri kalan 223 farklı milletten personelimiz ile İspanya'daki operasyonumuz için yola çıktı. Seyrim 4. gününde İspanya hükumetinin ülke çapında almış olduğu tedbirler ve sokağa çıkma yasağı sebebi ile projemiz ertelenmiş ve gemimizin yanaşması mümkün olmamıştır. Bu durumun akabinde gemimiz rotasını Türkiye'ye çevirmiş ve bu sure zarfında yetkili makamlara yapılan yanaşma ve tahliye başvuruları incelenmiş olup; sadece Türk vatandaşları için alınan denizde tahliye kararını üzülerek personelimizin can güvenliği gerekçesi ile kaptanımız ve şirketimiz kabul etmemiştir. Bu sebeple rotamızı zaruri Yunan kara sularına çevirmek zorunda kaldık. Her gün değişen uygulama ve kararlar tabi ki de Yunanistan'da da karşımıza çıktı. Pire Limanı'na yaklaştığımız gün Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ve yarı sıkı yönetim ilan edildi. Bu süreçte gerek Türkiye Konsolosluğu gerekse Yunan makamları ve diğer tüm ülke konsoloslukları ile yakın temas içinde bulunduk ve hala temas halindeyiz. Gemide geçen 23 günlük sure zarfında, personelimizde soğuk algınlığı/grip şikayetleri dışında ciddi olan herhangi bir sağlık problemi yaşanmamıştır. Sadece İsviçre vatandaşı olan personelimizin önceki yıllarda da benzeri görülen kronik sağlık problemlerinin nüksetmesi sebebi ile Yunan makamlarından özel izin alınarak hastaneye kaldırılmıştır. Kendisine gereken tedaviler uygulanmakta olup, gözlem altında tutulmaktadır. Şirketimiz de bu sureci takip etmektedir. Hiçbir şekilde gemide herhangi bir kumanya sorunu yoktur. Konuyu gece gündüz yakından takip ediyor olup en makul ve yakın zamanda tüm personelimizin ülkelerine dönmeleri için gereken yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA